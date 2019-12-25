Синоптики предупредили о непогоде в Ленобласти 5 ноября

Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в регионе.

5 ноября в Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями, осадки и порывистый ветер. В отдельных районах ночью возможны мокрый снег, слабый гололёд и гололедица на дорогах.

В большинстве районов региона пройдут небольшие дожди. Ночью местами осадки будут умеренными, а на востоке области возможны мокрый снег и снег. Там же не исключён слабый гололёд.

Западный и северо-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, днём усилится до 8–13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, местами столбики термометров опустятся до −2. Днём ожидается от +3 до +8 градусов. Атмосферное давление ночью продолжит снижаться, а днём существенно не изменится.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам обещают сухой и теплый день 2 октября: антициклон продолжает блокировать дожди.

Фото: Piter.TV