В Соляном переулке в Петербурге создадут институт истории обороны и блокады Ленинграда на базе одноименного государственного музея. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 20 марта.
Губернатор Александр Беглов, вспоминая недавно открытый в Иерусалиме памятник "Свеча памяти" с символами Ленинграда, отметил, что трагедии блокады Ленинграда и Холокоста люди всегда будут помнить. Человечеству, призвал градоначальник нужно защищать историю от попыток ее переписать и от очернения памяти освободителей.
Инициативу создания "Свечи памяти" выдвинули общественные организации, петербургские власти и израильская мэрия, а проект разрабатывали скульпторы, архитекторы, СМИ, представители предприятий и общественных организаций. Архитекторов Анатолия и Ладу Черновых и скульптора Владислава Маначинского наградили памятными медалями и знаками за создание монумента.
Ранее в Петербурге обсудили, как должен развиваться музей обороны и блокады Ленинграда.
Фото: Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник / "ВКонтакте"
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