Он расположится в Соляном переулке.

В Соляном переулке в Петербурге создадут институт истории обороны и блокады Ленинграда на базе одноименного государственного музея. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 20 марта.

Губернатор Александр Беглов, вспоминая недавно открытый в Иерусалиме памятник "Свеча памяти" с символами Ленинграда, отметил, что трагедии блокады Ленинграда и Холокоста люди всегда будут помнить. Человечеству, призвал градоначальник нужно защищать историю от попыток ее переписать и от очернения памяти освободителей.

Инициативу создания "Свечи памяти" выдвинули общественные организации, петербургские власти и израильская мэрия, а проект разрабатывали скульпторы, архитекторы, СМИ, представители предприятий и общественных организаций. Архитекторов Анатолия и Ладу Черновых и скульптора Владислава Маначинского наградили памятными медалями и знаками за создание монумента.

Ранее в Петербурге обсудили, как должен развиваться музей обороны и блокады Ленинграда.

Фото: Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник / "ВКонтакте"