  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге обсудили, как должен развиваться музей обороны и блокады Ленинграда
Сегодня, 15:07
61
arteliseev

В Петербурге обсудили, как должен развиваться музей обороны и блокады Ленинграда

0 0

На встречу пришли и блокадники.

Сегодня в музее обороны и блокады Ленинграда прошла встреча блокадников, сотрудников музея и членов общественных организаций, как сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Темой обсуждения стали перспективы развития музея. Как отметили все участники встречи, он должен быть интересным и для детей, и для взрослых. Особая задача —  при этом сохранить настоящую память о страшных блокадных днях.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге проходит выставка "Блокада Ленинграда глазами художников авангарда".

Фото: Блокадный дневник / ВКонтакте

Теги: блокада, ленинград, музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии