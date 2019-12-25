В Петербурге обсудили, как должен развиваться музей обороны и блокады Ленинграда

На встречу пришли и блокадники.

Сегодня в музее обороны и блокады Ленинграда прошла встреча блокадников, сотрудников музея и членов общественных организаций, как сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Темой обсуждения стали перспективы развития музея. Как отметили все участники встречи, он должен быть интересным и для детей, и для взрослых. Особая задача — при этом сохранить настоящую память о страшных блокадных днях.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге проходит выставка "Блокада Ленинграда глазами художников авангарда".

Фото: Блокадный дневник / ВКонтакте