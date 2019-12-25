Центр изучения истории при Музее обороны и блокады Ленинграда появится в 2021 году

Подробности привели на заседании рабочей группы по развития музея.

Стало известно о том, что в 2021 году в Петербурге планируют открыть Центр изучения истории Ленинградской битвы и блокады Ленинграда на базе Государственного музея обороны и блокады Ленинграда. Об этом стало известно 8 октября.

Правительство Петербурга поддержало подготовленные музеем предложения. Создание центра планируется в 2021 году – именно тогда исполнится 80 лет с начала блокады Ленинграда.

Отметим, что на заседании стало известно, что на месте бывшего кинотеатра "Глобус" в Парке Победы появится новый филиал Музея обороны и блокады Ленинграда. Он будет исполнен в форме шахматно-шашечного павильона.

Ранее мы сообщали о том, что в Соляном переулке в Петербурге создадут институт истории обороны и блокады Ленинграда на базе одноименного государственного музея.

Фото: Piter.tv