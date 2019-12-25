Музею блокады Ленинграда передали помещения в Соляном переулке

Помещения расположились на третьем и четвертом этажах в доме №9.

Петербургский комитет имущественных отношений передал Музею блокады Ленинграда несколько помещений в доме №9 по Соляному переулку. Об этом заявили в Смольном на днях.

Площадь помещений, расположенных на третьем и четвертом этажах, составила 300 квадратных метров. В дальнейшем размер помещений для музея может расшириться до 20 тысяч квадратных метров, но пока объекты находятся в ведении Минобороны. Как только структуры министерства перейдут в Кронштадт, состоится и передача помещений. Соответствующее решение обсудили петербургские власти с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

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Фото: Музей обороны и блокады Ленинграда / "ВКонтакте"