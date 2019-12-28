Архитектор Никита Явейн: "В Эрмитаже появится зеленая зона"

В Главном штабе Эрмитажа – премьера выставки "Студия 44. Анфилада". Для петербуржцев она откроется 16 февраля, но нам стали известны ее детали уже сейчас.

Кураторам не понять: никогда еще Главный штаб Эрмитажа не был действительно самим собой. Для выставки архитектурного бюро "Студия 44", проектировавшей новый музейный комплекс музея более десяти лет, полюбившееся петербуржцам пространство заработает в полную мощь, рассказал Piter.tv руководитель "Студии 44", архитектор Никита Явейн. В беседе с нами он также упомянул, чем скучны "обычные" архитектурные выставки, как в Эрмитаже высадят деревья и в какой диалог "Студия" вступит с художником Ильей Кабаковым.

Никита Игоревич, выставка "Студии 44" в Главном штабе уже совсем скоро. Расскажите о ней. Правильно понимаю, что монтаж все еще продолжается?

Идет уже неделю. В четверг, 13 февраля – пресс-показ.

Готовя эту выставку, мы ставили перед собой несколько целей. Первая, о которой говорили и мы, и Михаил Борисович Пиотровский – рассказать, как мы проектировали музей в Главном штабе, и показать его возможности - как в плане самого экспозиционного пространства, и в плане его трансформации, заложенной в проекте, но пока практически не используемой. Еще одна важная цель – дать людям понять, как рождается архитектура, какие многоплановые исследования предваряют собственно творческий процесс, с какими вызовами сталкиваются архитекторы и как находят на них ответы.

Мне, да и не мне одному, давно наскучили обычные формы презентации, все эти отчетные выставки достижений отрасли с монотонными рядами планшетов. Нам очень не хотелось выставляться в таком ключе. Мы решили поэкспериментировать, сделать вещь неформальную, многообразную, увлекательную, представляющую интерес не только для профессионалов.

Мы пока сами не понимаем, что вызовет живой отклик, а что нет. Если хотя бы половина из сделанного сработает, то уже хорошо будет, это некий шаг вперед. Между прочим, проблема популяризации архитектуры существует не только у нас, но и на Западе. Архитектурные выставки интересны лишь узкому кругу, приемы известны, они работают плохо либо не работают вообще.

Какие самые часто повторяющиеся мотивы, по-вашему?

Стандартный вариант простой – выставляют картинки и все. Картинкам давно не верят, тем более сегодня фотографию не отличишь от компьютерной графики. Следующий шаг – фильмы: над зданием плывут облака, ни в нем, ни вокруг - ни души, камера любуется чистой безжизненной формой. Такой архитектурный гламур. Или ролики в технике таймлапс, когда дом строится быстро-быстро, как по мановению волшебной палочки. Еще один вариант - более авангардистский. Столы усыпаны разноцветными детальками, это элементы рабочих макетов, но понять, что от какого здания, дано далеко не всем. Очень популярны наброски всякие, такие "почеркушки" рукой мастера. Еще в последнее время хорошим тоном считается выступать в жанре "художественного высказывания" - но это уже ближе к дизайну или современному искусству, это не про архитектуру. Мы посмотрели на все это и решили сделать по-своему.

И что в итоге ждет зрителя?

Первое, что нужно сказать: автор художественной концепции выставки – Сергей Валерьевич Падалко, известный архитектор, но любит выставками заниматься, работал в музее-квартире Бродского, в музее Ахматовой. Вместе мы придумали несколько моментов.

На парадной лестнице, ведущей в анфиладу выставочных пространств, наклеили линии ее построения, если хотите, перенесли чертежи в натуру. Получился такой геометрический рисунок в духе 1920-х годов. Второе – в пандан "кабаковскому" вагону [с выставки "В будущее возьмут не всех" Ильи и Эмилии Кабаковых – прим.ред.] поставили сорокафутовый морской контейнер на трехступенчатом стилобате. Там будем кино показывать о жизни построенных нами зданий.

Следующим мы построили дом для макетов - такие строительные леса в форме куба, настоящие. Макетов - семьдесят штук, сделаны в разные годы к сорока четырем нашим проектам. Макет – все равно король архитектурной презентации, даже сейчас, когда существуют все эти анимационные фильмы.

Каски выдавать будете?

Надо подумать. Упасть с этих лесов трудно будет. Но можно и повесить каски для тех, кто хочет надеть.

Куда дальше направите?

Следующим будет архив, он смонтирован, любопытный зал получается. Мы подвесили сетки из арматуры, на каждой из них будут рабочие чертежи на кальках с одной стороны, а с другой – изображения проектов или реализованных построек.

Еще в одном зале будем показывать, как трансформируется выставочное пространство : два-три раза в день будут приводиться в движение поворотные стены, а экспозиция полностью сменяться на глазах у посетителей. С одной стороны будет экспонирован нереализованный проект музея Блокады и Олимпийский вокзал в Сочи, с другой - проекты образовательных учреждений. В этом зале пойдет речь о происхождении формы, из чего она выросла. В вокзале – это тема потоков движения, в музее – память. Там еще будет висеть огромный альбатрос – один из прообразов в проекте вокзала. В центре будет стоять 3D-принтер и печатать элементы проектируемых и уже построенных зданий. Мы стены-трансформеры и в последнем зале использовали. Там была экспозиция из дворца барона Штиглица, мы ее увели вовнутрь, а снаружи сделали свою, не трогая ничего!

В своем проекте мы предлагали на платформах Большой Анфилады высадить вечнозеленые растения, создать висячие сады - как в Малом Эрмитаже. Этот замысел не реализован, хотя для посадки деревьев сделаны специальные емкости по краям платформ. На время выставки мы высадим на одной из платформ высокие липы. Сначала они будут без листвы, но к концу апреля листья распустятся. На этом фоне на стенах – первые эскизы Большой анфилады Главного штаба.

Так, стоп. В Главном штабе Эрмитажа будет зеленая зона?

Сад, да, вернее - аллея. Там сейчас стоит коллекция итальянской скульптуры, она будет по-новому смотреться под сенью распускающихся лип.

Как я и говорил, последний зал будет рассказывать о том, как мы проектировали музей в Главном штабе. В центре будет стоять кинетический макет одного из залов, двери и стены будут открываться и закрываться в разных режимах. По периметру – "иконостас" из фотографий и проектной графики: снизу - фото здания до реставрации, выше - эскизы и чертежи, верхний ряд - авторские рисунки.

Замах сильный!

Главное, что есть, чем махать.

Выставка в Главном штабе Государственного эрмитажа стартует 16 февраля и продлится до 26 апреля.

Фото: Piter.tv