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У Петропавловской крепости прогремел салют в честь Дня полного освобождения от блокады Ленинграда

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Салют стал вторым за вечер 27-го января.

В акватории Невы прошел праздничный салют в честь 76-й годовщины Дня полного освобождения Ленинграда от блокады. 

Салют у стен Петропавловской крепости начался в 21:00.

Залп стал вторым, ранее, в 20:00 на стрелке Васильевского острова показали историческую реконструкцию салюта 1944-го года. У Ростральных колонн для жителей и гостей города организовали тематическую площадку. 

Утром на Серафимовском, Пискаревском мемориальном, Богословском, Смоленском кладбищах возложили цветы. Также 27 января в полдень был произведен выстрел с Нарышкина бастиона, на Ростральных колоннах зажгли огонь, а на Дворцовой площади представили военную технику. Вечером на территории Аничкова дворца провели акцию "Свеча памяти". 

Видео: Piter.TV 

Теги: 27 января день освобождения ленинграда, салют
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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