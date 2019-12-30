У Петропавловской крепости прогремел салют в честь Дня полного освобождения от блокады Ленинграда

Салют стал вторым за вечер 27-го января.

В акватории Невы прошел праздничный салют в честь 76-й годовщины Дня полного освобождения Ленинграда от блокады.

Салют у стен Петропавловской крепости начался в 21:00.

Залп стал вторым, ранее, в 20:00 на стрелке Васильевского острова показали историческую реконструкцию салюта 1944-го года. У Ростральных колонн для жителей и гостей города организовали тематическую площадку.

Утром на Серафимовском, Пискаревском мемориальном, Богословском, Смоленском кладбищах возложили цветы. Также 27 января в полдень был произведен выстрел с Нарышкина бастиона, на Ростральных колоннах зажгли огонь, а на Дворцовой площади представили военную технику. Вечером на территории Аничкова дворца провели акцию "Свеча памяти".

Видео: Piter.TV