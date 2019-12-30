В День снятия блокады Ленинграда на Серафимовском кладбище возложили цветы

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоялась церемония возложения венков и цветов на Серафимовском кладбище.
Также в первой половине дня цветы возложат на Пискаревском мемориальном, Богословском, Смоленском кладбищах. Также 27 января в полдень был произведен выстрел с Нарышкина бастиона, на Ростральных колоннах горит огонь, на Дворцовой площади представлена военная техника.
Напомним, с 26 по 28 января ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется бесплатный проезд на всех видах общественного городского транспорта.
Видео: Piter.TV
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