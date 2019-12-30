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Петербургское метро бесплатно провезет ветеранов Великой Отечественной войны
Сегодня, 10:47
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himif

Петербургское метро бесплатно провезет ветеранов Великой Отечественной войны

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Свободный проезд станет возможным 26, 27 и 28 января.

Петербургский метрополитен три дня будет бесплатно перевозить ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе подземки 21 января. Временное новшество ввели в честь празднования 76-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Помимо ветеранов бесплатным проездом 26, 27 и 28 января смогут воспользоваться также бывшие юные узники фашистских концлагерей. Для свободного проезда достаточно удостоверения ветерана войны, инвалида войны, удостоверения к медали "За оборону Ленинграда" или о праве на льготы бывшего узника концлагерей или удостоверения к знаку "Жителю блокадного Ленинграда". 

Ранее мы рассказывали, что вестибюль станции метро "Маяковская" закроется на капитальный ремонт в мае.

Фото: Piter.TV

Теги: блокада ленинграда, ветераны вов, метрополитен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 11:16

Данная категория граждан и так имеет право бесплатнго проезда в ОТ круглый год!!! Метро решило попиариться ?

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