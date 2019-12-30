Вестибюль станции метро "Маяковская" закроется на капитальный ремонт в мае

Вестибюль станции метро "Маяковская" планируют закрыть на капитальный ремонт в мае 2020 года.
Ремонт продлится 11 месяцев, узнал "Петербургский дневник". Станция зеленой ветки будет функционировать в обычном режиме, пассажиры смогут попасть на "Маяковскую" через "Площадь Восстания".
Также на капитальный ремонт собираются закрыть один из вестибюлей "Московской". Начало работ запланировано на август этого года.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Дунайская" и "Проспект Славы" поменяют режим работы.
Фото: Википедия
Обсуждение ( 0 )