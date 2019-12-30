Вестибюль станции метро "Маяковская" закроется на капитальный ремонт в мае

Ремонт будет длиться почти год.

Вестибюль станции метро "Маяковская" планируют закрыть на капитальный ремонт в мае 2020 года.

Ремонт продлится 11 месяцев, узнал "Петербургский дневник". Станция зеленой ветки будет функционировать в обычном режиме, пассажиры смогут попасть на "Маяковскую" через "Площадь Восстания".

Также на капитальный ремонт собираются закрыть один из вестибюлей "Московской". Начало работ запланировано на август этого года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Дунайская" и "Проспект Славы" поменяют режим работы.

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