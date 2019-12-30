"Дунайская" и "Проспект Славы" поменяют режим работы с субботы

Открываться станции будут позже, а закрываться – раньше.

Две станции "фиолетовой" ветки в Петербурге ждут изменения в режиме работы, сообщила пресс-служба подземки 15 января.

С субботы, 18 января, первый вестибюль "Дунайской" и второй вестибюль "Проспекта Славы" будут открывать двери для пассажиров с 6.30 утра, закрываться для входа начнут в 22.00, а для выхода – десятью минутами позже.

Пока станции работают с 5.30 утра, перестают пускать пассажиров примерно в 0.30, а прекращают работу в 0.55. Чем обусловлены изменения, в пресс-службе не уточняют.

Утром в метро Петербурга сломалась система пополнения проездных. Толпы петербуржцев не могли уехать.

Фото: Piter.TV