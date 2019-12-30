В метро Петербурга сломалась система пополнения проездных. Толпы петербуржцев не могут уехать

Горожане стоят в огромных очередях за жетонами.

В среду, 15 января, стало известно о том, что в петербургском метро сломалась система пополнения проездных. В пресс-службе метрополитена Piter.TV подтвердили эту информацию.

Толпы петербуржцев не могут уехать со станций. Горожане стоят в огромных очередях за жетонами.

В пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" отметили, что на всех станциях пропала связь с базой данных. Перевозчик направил запрос в ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее мы сообщали о том, что "Сапсан" из Москвы прибыл в Петербург с задержкой.

Фото:Piter.TV