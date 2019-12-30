"Сапсан" из Москвы прибыл в Петербург с задержкой

В Петербург с почти часовой задержкой прибыл скоростной поезд "Сапсан" №777. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).
Поезд остановился по техническим причинам около 23:00 14 января на станции Чудово. Там он задержался на 50 минут.
В Петербург пассажиры прибыли 15 января в 00:35. В ОЖД призвали следить за изменениями в расписании и извинились за доставленные неудобства.
В конце прошлого года Беглов осмотрел цех техобслуживания "Сапсанов" в Петро-Славянке.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )