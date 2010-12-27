Беглов осмотрел цех техобслуживания "Сапсанов" в Петро-Славянке

На площадке обслуживают 16 скорых поездов.

Во ходе рабочего объезда Колпинского района губернатор Александр Беглов посетил цех технического обслуживания поездов "Сапсан", который работает в поселке Петро-Славянка на базе депо "Санкт-Петербург-Московское".

В цеху, открывшемся в 2016 году, 180 сотрудников занимаются техобслуживанием, диагностикой и ремонтом скорых поездов. В площадку, на которой обслуживается 16 "Сапсанов", вложили 55 миллионов евро от компании "Сименс". В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию дополнительные 5 тысяч квадратных метров в депо, что позволит организовать еще 60 рабочих мест.

По словам губернатора, Петербург намерен наращивать мощности скоростных поездов и приступить к реализации общего с Ленобластью проекта по формированию железнодорожного узла.

Ранее сообщалось, что устаревшие котельные в Пушкинском и Колпинском районах оборудуют умными системами.

Фото: пресс-служба Смольного