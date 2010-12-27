Устаревшие котельные в Пушкинском и Колпинском районах оборудуют умными системами

Они будут работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Устаревшие котельные реконструируют и оборудуют умными системами. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Александр Беглов во время объезда Колпинского района осмотрел котельную, которая обеспечивает теплом 5 многоквартирных домов и детский сад на 120 мест. Её установили в 2015 году, она полностью автоматизированная и может работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

В ближайших планах – реконструировать устаревшие котельные в Пушкинском и Колпинском районах. В этих котельных также установят современное оборудование и системы автоматического погодного регулирования.

Ранее Беглов осмотрел котельную в Сестрорецке.

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