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Устаревшие котельные в Пушкинском и Колпинском районах оборудуют умными системами
Сегодня, 17:21
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nastya960

Устаревшие котельные в Пушкинском и Колпинском районах оборудуют умными системами

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Они будут работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Устаревшие котельные реконструируют и оборудуют умными системами. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Александр Беглов во время объезда Колпинского района осмотрел котельную, которая обеспечивает теплом 5 многоквартирных домов и детский сад на 120 мест. Её установили в 2015 году, она полностью автоматизированная и может работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

В ближайших планах – реконструировать устаревшие котельные в Пушкинском и Колпинском районах. В этих котельных также установят современное оборудование и системы автоматического погодного регулирования.

Ранее Беглов осмотрел котельную в Сестрорецке.

Фото: pixabay 

Теги: беглов, котельные, умные системы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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