Беглов осмотрел котельную в Сестрорецке

В Курортном районе котельная является одним из крупнейших объектов теплоэнергетики.

В рамках рабочего визита в Курортный район губернатор Александр Беглов посетил котельную в Сетрорецке. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба главы Северной столицы.

Десять лет назад котельная на улице Инструментальщиков была реконструирована. Современное автоматизированное предприятие обслуживает 126 зданий.

По словам губернатора, не все петербургские котельные работают на "зеленых" источниках. Неэффективные предприятия хотят перевести с угля и мазута на природный газ к 2026 году.

Новейшие котельные не приносят вред окружающей среде. Также они могут сократить время отключения горячей воды до 3 дней.

Ранее мы рассказывали, что Беглов провел ревизию снегоуборочной техники Курортного района.

Фото: администрация Санкт-Петербурга