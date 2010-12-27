Беглов проверил Курортный район на готовность к зиме

Через район проходят КАД, Западный скоростной диаметр и федеральная трасса "Скандинавия".

Глава Петербурга Александр Беглов осмотрел снегоуборочную технику Курортного района. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба губернатора.

На районном балансе находится 218 единиц техники. Для уборки дорог используется 123 машины. До конца года в ГУДСП "Курортное" поступит еще 79 единиц нового оборудования. Также в жилищных службах увеличат штат дворников и число средств малой механизации.

По словам Беглова, Петербург укомплектован уборочной техникой до 60%. Этот вопрос в городе хотят закрыть за два-три года.

Ранее мы рассказывали, что за сутки в Северной столице вывезли около 11 тысяч кубометров снега.

Фото: администрация Санкт-Петербурга