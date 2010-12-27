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В Петербурге за сутки вывезли около 11 тысяч кубометров снега
Сегодня, 12:53
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nastya960

В Петербурге за сутки вывезли около 11 тысяч кубометров снега

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Сейчас на улицах города убирают мокрый снег и лужи с тротуаров и дорог.

В Петербурге на смену снегам пришла оттепель. Дворники активно убирают улицы от мокрого снега и образовавшихся луж. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству

Сейчас на улицах города убирают мокрый снег и лужи с тротуаров и дорог 1133 дворника и 684 единицы механизированной техники. При этом, за последние сутки на пункты утилизации привезли  10,9 тысячи кубометров снега.

В комитете попросили водителей не парковаться в зонах уборки.

Накануне на Софийской снегоуборщик задел легковушку.

Фото: Piter.TV

Теги: снег, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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