В Петербурге за сутки вывезли около 11 тысяч кубометров снега

Сейчас на улицах города убирают мокрый снег и лужи с тротуаров и дорог.

В Петербурге на смену снегам пришла оттепель. Дворники активно убирают улицы от мокрого снега и образовавшихся луж. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству

Сейчас на улицах города убирают мокрый снег и лужи с тротуаров и дорог 1133 дворника и 684 единицы механизированной техники. При этом, за последние сутки на пункты утилизации привезли 10,9 тысячи кубометров снега.

В комитете попросили водителей не парковаться в зонах уборки.

Накануне на Софийской снегоуборщик задел легковушку.

Фото: Piter.TV