На Софийской снегоуборщик задел легковушку

В столкновении никто не пострадал.

Утро 4 декабря прошло для некоторых петербуржцев в замедленном движении: автомобилистам в городе мешает влажный снег, мокрая снежная каша на дорогах и ДТП. На Софийской улице около 8.30 снегоуборщик задел легковушку. Проехать машины могли только по крайнему левому ряду.

Судя по снимкам очевидцев, в столкновении никто не пострадал, но движение на участке застопорилось. Вдобавок, на той же улице, только в сторону города, сломался автобус.

В комментариях под постом в соцсетях сами петербуржцы призывают друг друга быть осторожнее в сегодняшнюю погоду. Некоторые жалуются, что зеркала на автомобилях залепляет мокрым снегом.

Ранее петербуржцы заметили на трамвайных путях необычную снегоуборочную технику.

Фото: Сергей Геров, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте