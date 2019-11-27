Площадь Мужества собрала три ДТП за утро

О пострадавших информации пока нет.

Гололедное утро 27 ноября испортило настроение десятку автомобилистов. Рабочий день для многих петербуржцев начался с пробок и аварий. Одна площадь Мужества собрала сразу три ДТП за утро.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что на проспекте Тореза такси врезалось в трактор, столкновение оставило легковушку без "носа". У съезда на проспект Непокоренных в две стоящие машины, "Форд" службы ГАИ и остановленную для проверки "Мазду", влетел грузовичок. Сначала "ГАЗ" врезался в машину инспекторов, затем по инерции пролетел до легковушки петербуржца.

Также подлил масла не в огонь, но на площадь опрокинувшийся ночью бензовоз. Очевидцы около семи утра сообщали, что движение на участке с упавшим транспортным средством было наглухо перекрыто, дорожные службы отмывали дорогу от разлитого топлива. Там же занесло внутрь круга автобус, он остановился, врезавшиь в дерево.

Судя по картам, одна из прилегающих к площади Мужества улиц до сих пор страдает затором.

Фото, видео: Михаил Сердюков, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте