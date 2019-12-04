На Рощинском шоссе из-за падения дерева столкнулись две машины

Пострадавших нет.

Около девяти часов утра в пятницу, 20 ноября, на Рощинском шоссе в Петербурге произошло ДТП с двумя машинами и деревом. Об этом PIter.TV рассказал источник в экстренных службах.

Известно, что из-за падения дерева на дорогу столкнулись "Хендай" и "Лада". Вероятно, одна из машин начала уворачиваться от падающего ствола и влетела в другой автомобиль – подробностей о происшествии пока не появлялось. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Прибывшие на место дорожные службы приступили к распиливанию дерева, чтобы убрать его с дороги.

Ранее мы писали, что на Ленинском проспекте легковушка влетела в автобус.

Фото: pixabay