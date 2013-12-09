Падение дерева на "Хендэ" на проспекте Художников попало на видео

Сегодня порывы ветра составляют не более 10 м/с. Возможно, падение стало следствием вчерашнего шторма.

На проспекте Художников дерево придавило припаркованную иномарку. Момент падения попал на видео, его опубликовал Piter.TV.

Инцидент произошел у дома №51 4-го марта. На кадрах видно, как дерево начало раскачиваться, а потом плавно упало вниз. Удар пришелся на задний бампер "Хендэ". Пешеходов в тот момент на улице не было. На месте ствола образовалась яма, частично сломался асфальт.

На данный момент на место уже приехали экстренные службы, чтобы по частям спилить дерево.

Ранее в комитете по благоустройству сообщили, что в их дежурную службу за прошедшие сутки поступил только один вызов.

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Александра Глуздова