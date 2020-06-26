Парки и скверы Петербурга открыли после сильного ветра

Порывы ветра немного стихли, поэтому доступ на зеленые территории вновь решили открыть.

В Петербурге открыли сады, парки и скверы, которые были закрыты с 3 мая из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Речь идет о сквере Галины Старовойтовой и сквере на ул. Декабристов, 22, садах Сан-Галли, Веры Слуцкой, Юсуповском, Никольском, Таврическом, Екатерининском, Овсянниковском, Лопухинском, Румянцевском, Шкиперском и Благовещенском.

За прошедшие сутки в дежурную службу поступила одна заявка: в Сестрорецке на улице Мосина упало дерево на проезжую часть.

Сильный ветер сносил дорожные знаки и украшению ко Дню Победы, это попало на видео.

Во вторник ветер немного ослаб, порывы составляют 5-10 м/с.

Фото: ВКонтакте / комитет по благоустройству