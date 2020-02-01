Шторм в Петербурге сносит дорожные знаки и срывает украшения ко Дню Победы

С последствиями сильного ветра петербуржцы продолжают сталкиваться до сих пор.

Шторм в Петербурге сносит дорожные знаки, а также срывает рекламные билборды и украшения ко Дню Победы. О случившемся сообщают очевидцы Северной столицы, корреспондент Piter.tv и портал "Мегаполис".

Рекламный баннер повалил ветер на проспекте Просвещения, украшение ко Дню Победы сильный ветер сорвал на проспекте Ветеранов.

Кроме того, в редакцию Piter.tv поступило видео, на котором штормовой ветер сносит дорожный знак на Петроградской набережной. Дорожная конструкция рухнула на рекламную стойку, разбив её.

Ранее мы напоминали о том, что во вторник, 4 мая, в Петербурге местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Фото: скриншот видео vk.com/spb_today, "Мегаполис"

Видео: Piter.tv