МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погоды во вторник

Ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Во вторник, 4 мая, в Петербурге местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Региональное управление МЧС предупредило местных жителей об ухудшении погоды по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Помимо этого ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут 15 метров в секунду.

Спасатели напоминают: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцы мобильных телефонов могут набрать "112" или "101". Следует помнить и о других правилах – убрать вещи с балкона, закрыть окна, парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций; на улице нужно обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также избегать разнообразных сооружений повышенного риска.

Ранее мы писали, что начало первой майской недели выдастся мокрым и холодным.

Фото: Piter.TV