Начало первой майской недели выдастся мокрым и холодным

Погоду определит северная периферия активного атлантического циклона.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус на своей странице в соцсети сделал для петербуржцев неприятный прогноз погоды на понедельник, 3 мая.

Небо затянется облачной пеленой из-за активного атлантического циклона, будут идти дожди, а вечером стоит готовиться к мокрому снегу. Температура будет на пять градусов ниже климатической нормы: столбики термометров покажут 5-7 градусов в Петербурге, а в Ленобласти – от 3 до 8 градусов. Порывы северо-восточного ветра составят до 12 метров в секунду. Также ожидается, что и атмосферное давление будет ниже нормы – 747 мм ртутного столба.

Ранее мы писали, что эксперт рассказал, сколько солнечного света не получили петербуржцы весной.

Фото: Pixabay