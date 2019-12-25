Эксперт рассказал, сколько солнечного света не получили петербуржцы весной

За апрель петербуржцы не получили 17 часов света.

Стало известно, что за апрель петербуржцы не получили 17 часов света. Об этом рассказал Юрий Куткевич, заведующий бюро погоды российского государственного гидрометеорологического университета, "Невским Новостям".

По словам эксперта, в апреле петербуржцы получили 160 часов солнечного сияния, когда норма 177 часов. В нынешнем месяце, мае, норма составит 268 часов. Каждый месяц она увеличивается почти на 100 часов. Юрий Куткевич говорит, что май и июнь самые солнечные месяцы, затем часы сияния начнут убывать, а осенью и вовсе резко сокращаться.

Недавно Piter.tv писал, что в понедельник, 3 мая, синоптики обещают усиление ветра. Подует восточный, северо-восточный ветер со скоростью до 17 м/с. В Северной столице местами польют дожди. Термометр покажет +9...+11 градусов тепла. Как отмечает синоптик, обычно в это время в Петербурге погода более теплая.

Ранее Piter.tv писал, что средиземноморский циклон принесет в Петербург аномальные дожди.

Фото: Piter.tv