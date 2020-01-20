В Петербурге в понедельник ожидается шторм

Порывы ветра будут достигать 17 м/с.

В Петербурге в понедельник, 3 мая, синоптики обещают усиление ветра. Подует восточный, северо-восточный ветер со скоростью до 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России 2 мая.

Уже сегодня погода "даст сбой": в Северной столице местами польют дожди. Термометр покажет +9...+11 градусов тепла. Как отмечает синоптик, обычно в это время в Петербурге погода более теплая.

Ранее на Piter.tv сообщили, что с понедельника в Петербург придут аномальные дожди и даже мокрый снег. Самая плохая погода будет во вторник, 4 мая.

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