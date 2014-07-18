Средиземноморский циклон принесет в Петербург аномальные дожди

На будущей неделе пойдет мокрый снег. А порывы ветра будут достигать 15-17 м/с.

Средиземноморский циклон принесет на следующей неделе в Петербург аномальные дожди и мокрый снег. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В городе поднимется буйный ветер. Его порывы будут достигать 15-17 м/с. Пик ухудшения погоды придется на 4 мая.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в воскресенье в Петербурге брызнут дожди, а небо затянет облаками. Как отмечает синоптик, обычно в это время в Петербурге погода более теплая.

Напомним, что ранее стало известно, зачем моют дороги в дождливую погоду.

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