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Средиземноморский циклон принесет в Петербург аномальные дожди
Сегодня, 12:39
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kraratau27

Средиземноморский циклон принесет в Петербург аномальные дожди

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На будущей неделе пойдет мокрый снег. А порывы ветра будут достигать 15-17 м/с.

Средиземноморский циклон принесет на следующей неделе в Петербург аномальные дожди и мокрый снег. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В городе поднимется буйный ветер. Его порывы будут достигать 15-17 м/с. Пик ухудшения погоды придется на 4 мая. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в воскресенье в Петербурге брызнут дожди, а небо затянет облаками. Как отмечает синоптик, обычно в это время в Петербурге погода более теплая. 

Напомним, что ранее стало известно, зачем моют дороги в дождливую погоду. 

Фото: pixabay

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Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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