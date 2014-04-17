Сегодня в Петербурге брызнут дожди

В воскресенье, 2 мая, в Северной столице атмосферное давление будет выше нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Термометр покажет +9...+11 градусов тепла. Как отмечает синоптик, обычно в это время в Петербурге погода более теплая. Небо затянет облаками, местами пройдут небольшие дожди. Поднимется северо-восточный ветер. Его порывы достигнут 3-8 м/с. Атмосферное давление будет стабильно и составит около 761 мм рт. ст.
В Ленобласти температура будет чуть выше, чем в Петербурге. Она поднимется до +7...+12 градусов.
Ранее на Piter.tv стало известно, зачем моют дороги в дождливую погоду.
Фото: pixabay
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