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Сегодня в Петербурге брызнут дожди
Сегодня, 8:00
88
kraratau27

Сегодня в Петербурге брызнут дожди

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Небо затянет облаками.

В воскресенье, 2 мая, в Северной столице атмосферное давление будет выше нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Термометр покажет +9...+11 градусов тепла. Как отмечает синоптик, обычно в это время в Петербурге погода более теплая. Небо затянет облаками, местами пройдут небольшие дожди. Поднимется северо-восточный ветер. Его порывы  достигнут 3-8 м/с. Атмосферное давление будет стабильно и составит около 761 мм рт. ст.

В Ленобласти температура будет чуть выше, чем в Петербурге. Она поднимется до +7...+12 градусов.

Ранее на Piter.tv стало известно, зачем моют дороги в дождливую погоду.

Фото: pixabay

Теги: 2 мая, дожди, михаил леус, петербург, погода, фобос
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
sovines
Сегодня 9:23

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но пока ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Номер моей кaрты: 4890 4200 5090 5087

Зaрaнее большое человеческое спaсибо.
 

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