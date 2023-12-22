  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге вечером 16 февраля объявят "желтый" уровень погодной опасности
Сегодня, 17:17
77
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге вечером 16 февраля объявят "желтый" уровень погодной опасности

0 0

До утра воскресенья порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Синоптики обещают ледяной дождь.

В Петербурге в пятницу вечером и в субботу обещают непогоду. В городе подует сильный ветер, пойдет ледяной дождь, выпадет  мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пo инфoрмации Рoсгидрoметцентра, с 21 часа 16 февраля дo 09 часoв 17 февраля на территoрии Санкт-Петербурга oбъявлен "желтый" урoвень oпаснoсти из-за гoлoледнo-измoрoзевых oтлoжений. Нoчью местами oжидается oтлoжение мoкрого снега. 

Пресс-служба Смольного

До утра воскресенья порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. В Северной столице ожидается потенциально опасная погода. Жителей попросили не ходить под деревьями, баннерами и другими неустойчивыми конструкциями.

Водителей попросили по возможности воздержаться от поездок на автомобилях из-за наледи. Лучше пересесть на общественный транспорт.

Ранее мы писали, что в Ленинградской области выходные начнутся с дождя, метели и плюсовой температуры.

Фото: Piter.tv

Теги: желтый уровень погодной опасности, мчс, петербург погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии