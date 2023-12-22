В Петербурге в пятницу вечером и в субботу обещают непогоду. В городе подует сильный ветер, пойдет ледяной дождь, выпадет мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пo инфoрмации Рoсгидрoметцентра, с 21 часа 16 февраля дo 09 часoв 17 февраля на территoрии Санкт-Петербурга oбъявлен "желтый" урoвень oпаснoсти из-за гoлoледнo-измoрoзевых oтлoжений. Нoчью местами oжидается oтлoжение мoкрого снега.
Пресс-служба Смольного
До утра воскресенья порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. В Северной столице ожидается потенциально опасная погода. Жителей попросили не ходить под деревьями, баннерами и другими неустойчивыми конструкциями.
Водителей попросили по возможности воздержаться от поездок на автомобилях из-за наледи. Лучше пересесть на общественный транспорт.
Ранее мы писали, что в Ленинградской области выходные начнутся с дождя, метели и плюсовой температуры.
Фото: Piter.tv
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