В субботу Петербург ждет облачная погода и до +21

Днем столбики термометра покажут до +19…+21 градусов.

В субботу, 11 сентября, в Петербурге ожидается облачная погода и небольшие дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночь на субботу температура опустится до +8..+10 градусов, в районах - до +13 градусов тепла. Днем столбики термометра покажут до +19…+21 градусов. Направление ветра южное, слабый. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем слабо понижаться.

Ранее в субботу в Ленобласти небольшие дожди и до +22 градусов тепла.

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