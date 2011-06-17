В субботу в Ленобласти небольшие дожди и до +22

Днем воздух прогреется до +17..+22 градусов, однако отмечается, что в некоторых районах города ожидается температурный показатель не выше +14 градусов.

В субботу, 11 сентября, в Ленобласти пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ночь на субботу температура воздуха опуститься до +3..+8 градусов, на западе она будет немного выше +10..+13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +17..+22 градусов, однако отмечается, что в некоторых районах города ожидается температурный показатель не выше +14 градусов.

Направление ветра южное, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем слабо понижаться.

Ранее В Петербурге 10 сентября произошли три серьезных ДТП с мотоциклистами.

Фото: пресс-служба МЧС, pexels