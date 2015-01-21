Потепление не придет в Ленобласть 16 мая

Столбики термометров ночью покажут +8...+13 градусов.

В понедельник, 15 мая, в Петербурге обещают облачную погоду. Периодически будет идти дождь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Подует северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Столбики термометров ночью покажут +2...+7 градусов, днем потеплеет до +8...+13 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти, Pexels