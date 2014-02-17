Петербург в лидерах по числу бронирования гостиниц на лето

Председатель комитета выразил надежду, что в этом году туристический поток сохранится хотя бы на уровне прошлого года.

Петербург стал одним из самых популярных регионов в России для туристического бронирования на лето. Город занял вторую позицию, уступив только Краснодарскому краю. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказал глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко.

Так, по итогам прошлого года объем потока туристов в 2020 году составил 3,9 миллиона человек, а в 2021 году подрос до 6,1 миллиона человек. Москаленко заявил, что 5,8 миллионов туристов – россияне.

Председатель комитета выразил надежду, что в этом году туристический поток сохранится хотя бы на уровне прошлого года.

Ранее мы писали, что павильон в виде туристического чемодана откроется на Дворцовой площади. Он будет работать 30 апреля с 12:00 до 21:00, 1 и 2 мая с 11:00 до 21:00.

Фото: Piter.tv

