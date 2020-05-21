Павильон в виде туристического чемодана откроется на Дворцовой площади

Он будет работать 30 апреля с 12:00 до 21:00, 1 и 2 мая с 11:00 до 21:00.

В субботу, 30 апреля, на дворцовой площади откроется мультимедийный павильон в виде чемодана – символа туризма и путешествий. Он будет работать 30 апреля с 12:00 до 21:00, 1 и 2 мая с 11:00 до 21:00. Необходима предварительная регистрация. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма.

Внутри павильона разместят интерактивные комнаты, технологичные инсталляции и необычные экспонаты. Технологии дополненной реальности перенесут посетителей в другую эпоху и помогут погрузиться в исторический контекст. В одной из интерактивных зон можно будет сравнить старого и современного Петербурга. На стены другой комнаты спроецируют загадочные видеоистории о петербургских мостах. В комнате "Петровская кухня" горожане ознакомятся с кулинарными блюдами эпохи правления и станут свидетелями традиционной трапезы того времени.

Ранее фестиваль ледоколов и мультимедийный павильон. В Петербурге отметят начало туристического сезона. В Петербурге проведут праздник, посвященный открытию летнего туристического сезона 2022 года. Он пройдет с 30 апреля по 2 мая.

Фото: Piter.tv

