Фестиваль ледоколов и мультимедийный павильон. В Петербурге отметят начало туристического сезона

В Петербурге проведут праздник, посвященный открытию летнего туристического сезона 2022 года. Он пройдет с 30 апреля по 2 мая.

Перед открытием сезона запустят социальную акцию "Гостеприимный Петербург". Она напоминает день открытых дверей в музеях и выставочных центрах. Для посещения нужно зарегистрироваться, информация есть в соцсетях портала Visit Petersburg.

30 апреля на Дворцовой площади откроется мультимедийный павильон с инсталляциями, интерактивными развлечениями и необычными экспонатами.

1 и 2 мая пройдет Фестиваль ледоколов с участием "Красина". В первый день мая с набережных можно будет увидеть Вальс буксиров и парад "Метеоров". Также в эти дни праздничная программа запланирована на территории Петропавловской крепости. Там будет работать онлайн-студия, в которой общественные деятели, сотрудники культурных центров, театров и музеев расскажут о Петербурге как о городе для путешествий.

При поддержке Ростуризма и "туристических" комитетов Петербурга и Республики Татарстан впервые будет запущена двусторонняя чартерная программа Санкт-Петербург-Казань- Санкт-Петербург.

Фото: Piter.tv