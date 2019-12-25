Фестиваль ледоколов и мультимедийный павильон. В Петербурге отметят начало туристического сезона

Перед открытием сезона запустят социальную акцию "Гостеприимный Петербург". Она напоминает день открытых дверей в музеях и выставочных центрах. Для посещения нужно зарегистрироваться, информация есть в соцсетях портала Visit Petersburg.
30 апреля на Дворцовой площади откроется мультимедийный павильон с инсталляциями, интерактивными развлечениями и необычными экспонатами.
1 и 2 мая пройдет Фестиваль ледоколов с участием "Красина". В первый день мая с набережных можно будет увидеть Вальс буксиров и парад "Метеоров". Также в эти дни праздничная программа запланирована на территории Петропавловской крепости. Там будет работать онлайн-студия, в которой общественные деятели, сотрудники культурных центров, театров и музеев расскажут о Петербурге как о городе для путешествий.
При поддержке Ростуризма и "туристических" комитетов Петербурга и Республики Татарстан впервые будет запущена двусторонняя чартерная программа Санкт-Петербург-Казань- Санкт-Петербург.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все