В ночь с 11 на 12 июля температура воздуха местами опустится до +5 градусов в Ленобласти

Ожидается до +5…+10 градусов.

Ночь со вторника на среду обещает быть холодной: температура воздуха местами опустится до +5 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Ленобласти в ночь с 11 на 12 июля ожидается до +5…+10 градусов, местами до +13 градусов, без осадков. Днем обещают до +18…+23 градусов, в некоторых районах возможен кратковременный дождь.

Ветер ночью 2-5 м/с, днем северный 3-8 м/с.

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Фото: Piter.TV