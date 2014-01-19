В Петербурге 10 сентября произошли три серьезных ДТП с мотоциклистами

Одного из мотоциклистов госпитализировали.

В пятницу, 10 сентября, в Петербурге произошло три серьезных ДТП с участием мотоциклистов. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На пересечении набережной Чёрной речки и Торжковской около 8:00 утра легковой автомобиль сбил мотоциклиста. Как рассказали в группе "Мотосолидарность" в соцсети "ВКонтакте", байкер находился в машине скорой помощи.



Еще одно дорожное происшествие случилось на перекрёстке проспекта Елизарова и улицы Седова. Мотоциклиста сбила маршрутка, сообщили в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "ВКонтакте" очевидцы.

На Большом Сампсониевском проспекте, 81 столкнулись автомобиль "Шкода" и мотоциклист. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. Молодого человека госпитализировали в больницу.

Ранее в Петербурге назначен новый прокурор Красногвардейского района.

Фото: Мегаполис, Вконтакте / Мотосолидарность ДТП, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб