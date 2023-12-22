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Открылось рабочее движение по новому мосту через Черную речку
Сегодня, 12:41
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Открылось рабочее движение по новому мосту через Черную речку

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Мост значительно разгрузит жилой квартал на Ушаковской набережной.

В Приморском районе сегодня, 28 мая, открылось рабочее движение по мосту через Черную речку. Переправа находится в створе Сердобольской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Длина моста составляет 39,2 метра. Ширина тротуаров три метра, движение осуществляется по двум полосам. Мост значительно разгрузит жилой квартал на Ушаковской набережной.

Движение по мосту  одностороннее.  Автомобили едут в сторону набережной Черной речки и Сердобольской улицы.

Ранее мы писали, что с 29 мая ограничивается движение транспорта по боковому проезду Новоизмайловского проспекта.

Фото: Unsplash

Теги: сердобольская улица, черная речка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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