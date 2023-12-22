С 29 мая ограничивается движение транспорта по боковому проезду Новоизмайловского проспекта

Ограничения введут на четной стороне.

В Московском районе ограничат движение в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия. С 29 по 31 мая введут ограничения по боковому проезду Новоизмайловского проспекта (четная сторона) от Бассейной улицы до площади Конституции. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Водителей попросили планировать маршруты следования заранее, учитывая ограничения. Важно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

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Фото: Piter.tv