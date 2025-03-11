Площадь Конституции в Петербурге ждет масштабное преображение

Владельцы приняли решение исправить ситуацию.

Градостроительный совет Санкт-Петербурга рассмотрел концепцию реновации территории в Московском районе, прилегающей к площади Конституции. Инициатором выступила компания-владелец зданий, поставившая задачу архитекторам переосмыслить облик делового кластера.

Участок занимает выгодное положение на пересечении крупных магистралей, однако, как отмечают эксперты, не реализовал свой потенциал. Сейчас доминантой местности является 135-метровая башня "Лидер-тауэр", к которой примыкают менее выразительные корпуса, чьи торцевые стены выходят на площадь и выглядят неэстетично.

Руководитель архитектурного бюро Никита Явейн пояснил, что авторы отказались от возведения сплошной высотной стены, сделав ставку на более сложную композицию. За образец взяты европейские кварталы небоскребов с мостами и арочными проемами. Согласно проекту, по сторонам от существующей башни возведут два симметричных комплекса. Каждый из них будет состоять из пары башен высотой 75 метров, выполненных в зеленоватых тонах. Общая площадь каждого объекта составит 54 тысячи квадратных метров. Под землей разместятся паркинги на 560 машин, еще 88 мест организуют на верхних уровнях. Предусмотрены парковка для инвалидов и вместительная велостоянка.

Планируется, что на самом верху одного из зданий появится конференц-зал с панорамным видом. На рендерах пока не отображены все детали, но архитекторы обещают создать галерейные переходы, террасы и ресторанные дворики на высоте. Внизу разобьют треугольный сквер, обеспечив необходимые 15 процентов озеленения территории.

Рецензенты отметили некоторое сходство будущего ансамбля со зданием Госпрома в Харькове благодаря арочным решениям и галереям. По их мнению, реализация проекта придаст пространству столичный лоск, о котором мечтали градостроители еще в 30-е годы прошлого века.

Фото: Piter.TV