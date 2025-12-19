Учёные "ЛЭТИ" создали цифровой 3D-двойник уникальной карты Сибири XVII века

С помощью лазерного сканирования специалисты зафиксировали текущее состояние "Чертежа Сибири" Семёна Ремезова.

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" провели высокоточное 3D-сканирование уникального картографического памятника — "Чертежа Сибири от границ китайских", созданного в 1698 году знаменитым русским картографом Семёном Ремезовым. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Работа была выполнена по запросу Русского географического общества. Цифровая копия, созданная с помощью технологии лазерного 3D-сканирования, позволит осуществлять мониторинг состояния хрупкого оригинала на микроуровне.

Мы создали его цифровую копию в текущем виде, что позволит следить за негативными изменениями на микроуровне. В дальнейшем раз в несколько лет мы будем проводить повторные сканирования и сопоставлять полученные 3D-модели. Вадим Парфенов, пояснил профессор "ЛЭТИ"

Чертеж, размером 213 на 277 см, выполнен на хлопковой ткани. За более чем 300 лет полотно, несмотря на бережное хранение (в том числе в Эрмитаже), подверглось естественной деградации. Натяжение нитей постоянно меняется из-за колебаний температуры, влажности и даже вибраций. Визуально оценить такие микродеформации невозможно, поэтому требуются высокоточные инструменты.

"Чертеж Сибири от границ китайских" — уникальный памятник допетровской русской картографии. Он ориентирован на юг, не использует математических проекций и содержит не только географические данные, но и сведения об истории, этнографии и хозяйстве Сибири и Дальнего Востока. С XVIII века, с переходом на европейские стандарты, карта утратила практическое значение, превратившись в историческую ценность. С 2019 года оригинал хранится в Картографическом фонде РГО.

Фото: ВКонтакте / СПбГЭТУ "ЛЭТИ"