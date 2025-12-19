В Петербурге 6 февраля вновь пройдёт Всероссийский научный диктант

Акция состоится в историческом здании Императорской Академии наук на Университетской набережной, участники получат сертификаты и памятные подарки.

Санкт-Петербург вновь станет одной из ключевых площадок Всероссийского научного диктанта. В этом году акция, приуроченная ко Дню российской науки, будет посвящена 100-летию со дня образования Академии наук СССР. Об этом сообщили в телеграм-канале городского правительства.

Диктант пройдёт 6 февраля в знаковом для отечественной науки месте — в историческом здании Императорской Академии наук на Университетской набережной, 5. Это здание XVIII века, построенное по указу Екатерины II, станет символичной площадкой для мероприятия, посвящённого юбилею академии.

Участникам предстоит ответить на вопросы в формате теста, связанные с историей науки, выдающимися открытиями и деятельностью Академии наук. После проверки работ все участники получат электронные сертификаты, а те, кто присоединится к акции очно, — также памятные подарки.

Фото: Piter.TV