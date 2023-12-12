Уникальный музыкальный кластер создадут на месте бывших казарм на Фонтанке

В историческом здании на набережной Фонтанки разместят концертные залы и репетиционные базы для четырех городских оркестров. Проект не имеет аналогов в Северной столице.

В центре Петербурга появится новое культурное пространство мирового уровня. Губернатор Александр Беглов на заседании Совета по культуре и искусству рассказал о планах создания музыкального кластера в здании на набережной Фонтанки, 90. Комплекс построек ранее принадлежал Министерству обороны и был передан городу по распоряжению президента. Исторически здесь размещались казармы лейб-гвардии Московского полка.

После масштабной реконструкции в помещениях оборудуют концертные залы и репетиционные точки. Помимо выступлений, площадка будет принимать выставки, лекции и фестивали различных форматов. Градоначальник подчеркнул уникальность задумки, отметив, что аналогов подобному пространству в Петербурге пока не существует. При этом он предупредил, что реализация проекта потребует времени, поскольку строения нуждаются в полном обновлении.

После завершения всех работ в кластере обоснуются сразу четыре городских музыкальных коллектива: Оркестр Андреева, Русский концертный оркестр, Академический симфонический оркестр и оркестр "Классика". Управлять новой локацией поручено организации "Петербург-концерт".

Кроме того, на заседании затронули судьбу театра "Драм.Площадка", который лишается сцены в "Лендоке". Для творческого коллектива уже нашли новое помещение на Садовой улице. Профильным ведомствам поручили изыскать средства на переезд и оплату аренды.

Ранее сообщалось, что на Год культуры в Петербурге выделили 34,7 млрд рублей.

Фото: Telegram / Борис Пиотровский