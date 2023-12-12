На Год культуры в Петербурге выделили 34,7 млрд рублей

В программу Года петербургской культуры вошли более 150 событий.

В Петербурге сформировали программу Года культуры, включившую более 150 различных мероприятий. О планах на 2026 год рассказал председатель городского Комитета по культуре Федор Болтин.

Официальный старт масштабному проекту дадут 25 марта, в профессиональный праздник работников сферы. В афишу вошли концерты, выставки, фестивали и просветительские инициативы. Театральная часть программы насчитывает около 80 премьерных постановок, а концертная афиша объединит свыше 25 крупных проектов. Организаторы выделили четыре специальных тематических направления: героическое, юбилейное, креативное и международное.

Болтин подчеркнул, что город удерживает позиции ведущей культурной столицы благодаря системной господдержке и реализации масштабных инициатив. Финансирование сферы в текущем году составит 34,7 млрд рублей. Эти средства направят на развитие подведомственных учреждений.

Важным этапом стало завершение в 2024 году нацпроекта "Культура", позволившего модернизировать десятки организаций. Новое оборудование получили свыше 70 школ дополнительного образования, где на современных инструментах занимаются 38 тысяч учеников. Также открылись два виртуальных концертных зала. С 2025 года город участвует в нацпроекте "Семья", впервые за долгое время запустившем программу обновления театров с федеральным софинансированием.

Продолжается и развитие инфраструктуры. В начале года открылся шахматный павильон в Московском парке Победы, а филиалы Музея обороны и блокады Ленинграда появились в Дедовичах и Мариуполе. Важным событием Болтин назвал возвращение киностудии "Ленфильм" в городскую собственность, где уже запущено 11 новых кинопроектов. В планах также реставрация "Авроры", Думской башни, музея Суворова и ДК связи, а также завершение строительства Дворца танца Бориса Эйфмана. Популярность культурных программ среди горожан растет. По "Пушкинской карте" реализовано более 1,8 млн билетов, а по программе "Серебряный возраст" – 113 тысяч. Кроме того, учреждения привлекли свыше 1,2 млрд рублей грантовых средств от Президентского фонда культурных инициатив.

