Беглов рассказал о создании кластера роботизации в Петербурге на съезде РСПП

Губернатор Петербурга Александр Беглов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве рассказал о развитии робототехники в городе. Работа ведется в рамках приоритетного направления "Передовая промышленность и развитие предпринимательства".
Глава города отметил, что в Северной столице уже формируется кластер роботизации и разрабатывается региональная программа в этой сфере. По его словам, в городе открываются новые предприятия и создаются рабочие места.
В текущем году, как сообщил Беглов, начнется серийный выпуск логистических и промышленных роботов. Губернатор также добавил, что городские предприятия могут получить финансовую поддержку на внедрение роботизированных систем через Фонд развития промышленности Петербурга.
Фото: пресс-служба Смольного
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все