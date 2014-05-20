В ГД предложили запретить голосовым роботам представляться человеческими именами

Предложение депутатов направлено на повышение прозрачности телефонных звонков, укрепление защиты прав потребителей и снижение числа случаев телефонного мошенничества.

Депутаты Государственной думы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с инициативой по донесению до абонентов сведений о том, что звонок ведет робот. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служьа политических деятелей. Законодатели пояснили, что в стране также можно запретить автоматизированным системам создавать у людей впечатление, что общение ведется с живым оператором. Правки могут быть внесены в федеральный закон "О рекламе".

.... установить обязательное требование начинать любой автоматизированный телефонный звонок с уведомления о том, что разговор осуществляется с использованием автоматизированной системы (голосового робота) и запрет для автоматизированных систем представляться человеческими именами или иным образом создавать у абонента впечатление, что общение ведется с живым оператором. пояснение депутатов ГД РФ

Парламентарии из нижней палаты заметили, что сейчас граждане массово сталкиваются с телефонными звонками, осуществляемыми голосовыми роботами. Однако в начале диалога их не предупреждают о том, что общение происходит не с живым человеком. Также автоматизированные системы представляются реальными человеческими именами ("Меня зовут Анна", "Я Иван из банка"). Такая ситуация формирует у россиян ложное впечатление общения с существующим представителем компании. А отсутствие государственного регулирования в этой сфере общественной жизни приводит к введению граждан в заблуждение, повышает уровень недоверия населения к телефонным звонкам и создает у них ощущение манипулятивного воздействия.

В ГД назвали важные изменения для авиапассажиров с 1 марта.

Фото: Piter.tv