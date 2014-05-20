Сангаджи Тарбаев сообщил об обновленном порядке предоставления гостиничных услуг и авиационных правил в России.

Новые правила воздушных перевозок детально прописывают нормы провоза ручной клади и основания для возвращения билетов, в том числе невозвратных. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился руководитель профильного комитета Государственной думы по туризму Сангаджи Тарбаев. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что такие изменения дают людям юбольше гарантий. Нововведения вступят в законную силу с 1 марта 2026 года.

Согласно новым правилам, билеты, даже невозвратные, можно будет вернуть в случае задержки рейса более чем на 30 минут. Можно вернуть билеты в случае болезни - своей или близких родственников. Оплата за билеты возвращается лицу, приобретавшему билеты, даже если он не является пассажиром. Сангаджи Тарбаев, депутат ГД РФ

Политический деятель добавил, что электронные посадочные талоны теперь в России уравнены в правах с бумажными. В результате пассажиру будет выдаваться посадочный талон, оформленный на бумажном носителе или в электронном виде. А компании-перевозчики будут обязаны направлять клиенту посадочные талоны тем способом связи, что были указаны человеком при покупке. Также изменения касаются провоза ручной клади. Ключевые правки касаются пассажиров с детьми и лиц с инвалидностью. Со следующего месяца ручную кладь можно брать устройство для переноса ребенка, включая детскую люльку или коляску, удерживающие системы (устройства) для детей до двух лет, а также костыли, складное кресло-коляску, опорную трость, тактильную трость, складные ходунки, протезы и средства по уходу за протезами. Таким образом законодатели расширили список и детализировали его. В частности, были разделены такие понятия как "опорная трость" - для лиц с ограниченной мобильностью, и "тактильная трость" - для слабовидящих".

В РФ с 1 марта можно будет вернуть деньги за билет в случае задержи турпоезда.

Фото: Piter.tv