В Петербурге назначен новый прокурор Красногвардейского района

Данилов сменит на этом посту Романа Чиркова, который стал зампрокурора Республики Коми.

В пятницу, 10 сентября, стало известно, что на должность районного прокурора Красногвардейского района Петербурга назначен советник юстиции Роман Данилов. Приказ об этом подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, сообщает "Фонтанка".

Данилов сменит на этом посту Романа Чиркова, который стал зампрокурора Республики Коми. Так, в Петербурге стало два прокурора с одинаковой фамилией: с 2018 года Выборгскую прокуратуру возглавляет Павел Данилов.

Недавно мы писали, что в Петербурге кандидаты Вишневские сдали в избирком похожие фотографии. Отметим, что до недавнего времени мужчины выглядели иначе: не носили бороды.

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Фото: Piter.tv